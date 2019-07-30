ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2019年7月30日火曜日

オンラインショップにアップ完了！


現在オーダー受付中の”パープルレザー”を使用したサンプルブーツのオーダーページをオンラインショップへ追加しました！
オーダーページには細かいカスタム内容を記載しているので、検討中の方は是非参考にしてください！
同じ仕様でのオーダーは勿論「ソールのみラプターソールに変更」や「レザーはラフアウトでソールは#100Vibram、バックルはパールローラー、、」など、お好みのカスタムでのオーダーも可能です！

【BOSSのオーダーページはこちら】
【WARRENのオーダーページはこちら】

WESCO Osaka 太田
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