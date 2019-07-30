WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2019年7月30日火曜日
オンラインショップにアップ完了！
現在オーダー受付中の
”パープルレザー”
を使用したサンプルブーツのオーダーページをオンラインショップへ追加しました！
オーダーページには細かいカスタム内容を記載しているので、検討中の方は是非参考にしてください！
同じ仕様でのオーダーは勿論「ソールのみラプターソールに変更」や「レザーはラフアウトでソールは#100Vibram、バックルはパールローラー、、」など、お好みのカスタムでのオーダーも可能です！
【BOSSのオーダーページはこちら】
【WARRENのオーダーページはこちら】
WESCO Osaka 太田
投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
17:30
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ラベル:
Custom Sample
,
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