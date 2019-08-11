IN STORES NOW！“38LTT” & “38RT”

アメリカホーウィン社のブラックホースハイドレザーに、ワックス仕上げされたエッジ、アースカラーのオリジナルソールなど、バランスの良いカラーバランスで仕上がっています。
個人的には、オーソドックスでオールマイティーに履ける仕様だと思いますので初めてウエスコブーツを購入するお客様にもオススメしています！現在、大阪店にあるサイズは下記になりました！
○38LTT
8 1/2E, 10E
○38RT
8E, 8 1/2E, 9E, 9 1/2D, 10E
●Signature Bubble Toe Shoe Last
●8" height
●Black Horsehide
●Nailed Sole Construction
●100th Anniversary LOGO embossed on upper
●Authentic Vintage Label Sewn on both Gussets
●Solid Brass Eyelets and Hooks
●1930's Lightweight brown upper stitching pattern
●Waterproof swamp fox midsole attached with brass clinching nails
●Custom Wesco SUPERGRIP Half-sole
●Waxed edges on midsole and heel stack
●White Single Row outsole stitching
●Rawhide Leather Laces
💻オンラインショップで見る《38LTT》
💻オンラインショップで見る《38RT》
~Information~
☞WESCO100周年記念本のスペシャルバージョン発売中。
☞直営各店では、すぐにお買い求め頂けるロメオを各種取り揃えています。
☞WESCO JAPAN本店は、お盆期間中も休まず営業しています。
お問い合わせ、お買い求めはWESCO JAPAN大阪、恵比寿、世田谷、オンラインショップまで。
WESCO Osaka西家
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