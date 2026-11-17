※下記、BACKLASHインスタグラムからの引用です。
下記日程において開催させていただきます「2027 2nd」コレクション東京/大阪展示会にて、
高い技術力を誇りハンドクラフトにて数多の工程を経て造り上げられるハイクオリティーなブーツを長年提供し続けている「WESCO/ウエスコ」に、「BACKLASH/バックラッシュ」より特別仕様の依頼をすることで実現したスペシャルコラボレーションブーツを発表します。
日時 :
東京 : 11 / 21(土) , 22(日) , 23(月) , 24(火) 計4日間
大阪 : 11 / 27(金) , 28(土) , 29(日) , 30(月) 計4日間
※全日程12:00 - 19:00
場所 :
東京 : ALMANAC / 東京都渋谷区代官山町8-5 B1F
大阪 : BACKLASH OSAKA / 大阪府大阪市西区北堀江3-6-8西青山ビル1F
特別扱いの一足を是非実際にご覧ください。皆さまのご来場お待ちしております。
(※代表/デザイナー片山も滞在しご対応させていただきます予定です。)
※事前アポイントご協力のお願い。
ご来場予定の方につきましては可能な限りで構いませんので、事前にご来場日時のご連絡をいただけますと、優先的にご案内させていただきます。
アポイントのご連絡含め、その他ご不明点など何か御座いましたら、東京/大阪本店までお気軽にお問い合わせください。
ご期待ください。皆様のご来場スタッフ一同心よりお待ちしております。
BACKLASH FLAGSHIP SHOP TOKYO
〒150-0032
東京都渋谷区鶯谷町8-7 加納ビル1F
T : 03-3462-2070
M : shop@backlash.jp
BACKLASH FLAGSHIP SHOP OSAKA
〒550-0014
大阪市西区北堀江3-6-8 西青山ビル1F
T : 06-6978-8665
M : shop@backlash.jp
高い技術力を誇りハンドクラフトにて数多の工程を経て造り上げられるハイクオリティーなブーツを長年提供し続けている「WESCO/ウエスコ」に、「BACKLASH/バックラッシュ」より特別仕様の依頼をすることで実現したスペシャルコラボレーションブーツを発表します。
日時 :
東京 : 11 / 21(土) , 22(日) , 23(月) , 24(火) 計4日間
大阪 : 11 / 27(金) , 28(土) , 29(日) , 30(月) 計4日間
※全日程12:00 - 19:00
場所 :
東京 : ALMANAC / 東京都渋谷区代官山町8-5 B1F
大阪 : BACKLASH OSAKA / 大阪府大阪市西区北堀江3-6-8西青山ビル1F
特別扱いの一足を是非実際にご覧ください。皆さまのご来場お待ちしております。
(※代表/デザイナー片山も滞在しご対応させていただきます予定です。)
※事前アポイントご協力のお願い。
ご来場予定の方につきましては可能な限りで構いませんので、事前にご来場日時のご連絡をいただけますと、優先的にご案内させていただきます。
アポイントのご連絡含め、その他ご不明点など何か御座いましたら、東京/大阪本店までお気軽にお問い合わせください。
ご期待ください。皆様のご来場スタッフ一同心よりお待ちしております。
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