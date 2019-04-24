WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2019年4月24日水曜日
ストックブーツ入荷のお知らせ！
今週末から始まるゴールデンウィークに合わせ、ウエスコジャパン大阪店ではスタンダードなボスとジョブマスター（ブラック）を入荷しています。
いずれも直ぐにご購入頂けますので、ベーシックなウエスコブーツをお探しの方は
是非この機会にご利用ください！オンラインショップでもお買い求め頂けます。
また、カスタムオーダーで製作する際も、仕様を決めていく中でとても参考となるブーツです。長年の製作で培われたノウハウが詰まったスタンダードモデル、先ずはご試着してください！
💻オンラインショップで見る《STANDARD BOSS》
💻オンラインショップで見る《STANDARD JOBMASTER Black 》
WESCO Osaka西家
投稿者
WESCO Osaka Saika
時刻:
16:42
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ラベル:
Daily News
,
WESCO Osaka
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