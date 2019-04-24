ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2019年4月24日水曜日

ストックブーツ入荷のお知らせ！

今週末から始まるゴールデンウィークに合わせ、ウエスコジャパン大阪店ではスタンダードなボスとジョブマスター（ブラック）を入荷しています。


 いずれも直ぐにご購入頂けますので、ベーシックなウエスコブーツをお探しの方は是非この機会にご利用ください！オンラインショップでもお買い求め頂けます。
また、カスタムオーダーで製作する際も、仕様を決めていく中でとても参考となるブーツです。長年の製作で培われたノウハウが詰まったスタンダードモデル、先ずはご試着してください！



WESCO Osaka西家
投稿者 時刻:
ラベル: ,

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録: コメントの投稿 (Atom)