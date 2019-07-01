ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2019年7月1日月曜日

ブラウンナイロンレース装着！！


以前、恵比寿店のスタッフからも紹介があった新色のブラウンナイロンレース。
再入荷したストックジョブマスターにも装着しています！
イエローナイロンレースもワーク感が強くカッコ良いですが、ブラウンの落ち着いた表情も良いです。
大阪店、恵比寿店、世田谷店にてご覧頂けます。
オンラインショップでも購入頂けますので、是非ご利用ください！

ストックジョブマスターはこちら →【商品ページを見る】
ブラウンナイロンレースはこちら →【商品ページを見る】

WESCO Osaka 太田
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