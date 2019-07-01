WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2019年7月1日月曜日
ブラウンナイロンレース装着！！
以前、恵比寿店のスタッフからも
紹介
があった新色のブラウンナイロンレース。
再入荷したストックジョブマスターにも装着しています！
イエローナイロンレースもワーク感が強くカッコ良いですが、ブラウンの落ち着いた表情も良いです。
大阪店、恵比寿店、世田谷店にてご覧頂けます。
オンラインショップでも購入頂けますので、是非ご利用ください！
ストックジョブマスターはこちら →
【商品ページを見る】
ブラウンナイロンレースはこちら →
【商品ページを見る】
WESCO Osaka 太田
投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
17:38
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