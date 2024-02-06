DEHEN Fall/Winter 2024 受注会開催！

|Full-Throttle Moto-Sweater 〈Black〉
|Full-Throttle Moto-Sweater 〈Brown〉
|Skyline Overshirt 〈Oatmeal Melton〉
|Cargo Carrier Jacket
|Cargo Vest
|N-1 Deck Jacket -Waxed Canvas- 〈Burnt Orange×Brown Mouton〉
|N-1 Deck Jacket -Denim- 〈Lasso Denim×Gold Mouton〉
|Striped Wool Scarf 〈Black×Off White〉
２月１０日(土)・１１日(日)・１２日(月)の３日間、WESCO JAPAN大阪本店ではDEHENの2024年秋冬新作製品の受注会を開催します！
今年の新作はDEHENの定番モデルはもちろん、前年からアップデートされた製品や今までにはなかったオリジナリティー溢れるプロダクトが多数アメリカから届いています！！
店頭に並べきれないほどの膨大な数の新作サンプルが届きましたのでスタッフにお声掛けのうえ、ぜひ店頭で手に取ってご確認ください。
過去のDEHEN製品は【こちら】からもご覧頂けます。
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《 DEHEN Fall/Winter 2024》
日時：２月１０日(土)、１１日(日)、１２日(月)
時間：１２：００ - １９：００
駐車場：ショールーム前に1台分あり
(満車の場合はお近くのコインパーキングをご利用下さい)
場所：WESCO JAPAN 大阪 ０６−６７８３−６８８８
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WESCO JAPAN
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
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