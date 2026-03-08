LYNCH BUCKLES 受注再開および価格改定のご案内

LYNCH SILVERSMITHのスペシャルなバックルが本回より、「常時受付」から「期間限定受付」となり、まず一回目は本日3月8日（日）から4月8日（水）までの一ヶ月間限定で受注を再開する運びとなりました！
WESCO BOOTSのために１から製作した特別なシルバーパーツは、お好みのカスタムブーツに取り入れていただけます。
プルオンブーツ限定のカスタムパーツで、BOSSのほかにHARNESSやMORRISON, MOTORCYCLE PATROLなどといったモデルにもBOSS用インステップストラップ(甲のベルト)を追加することで、このシルバーパーツを取り入れることが可能です。
バックルデザインは、太古より存在する「蛇」のウロコがモチーフとなっており、独特な模様とフォルムが特徴で、さらに"Rattle Puntale(ラトル・プンターレ)"と名付けられたベルトの先端に取り付けられた重厚感のある唯一無二のシルバーパーツも継続して組み合わせが可能です。
お好きな方なら一目で分かるかもしれませんが、写真のようにガラガラ蛇の尻尾、「ガラガラ」がイメージソースとなっています。
蛇皮〜ウロコ〜尻尾、いわゆるベルト一帯を蛇に見立てて製作された、LYNCH SILVERSMITHの世界観が存分に味わえるスペシャルシルバーパーツです。
インステップのバックルはダブルピン仕様となっており、ダブルピン専用のベルトが取り付けられます。
写真のようにブラックレザーとシルバーのコントラストを楽しむも良し、同系色のチャコールレザーとの統一感を狙うも良し。ぜひ、さまざまなカスタムをイメージしてお楽しみください。
今回のコラボレーションの特徴は、カスタムが決まった「限定モデル」ではなく、「好みに合わせて自由にシルバーパーツを取り入れることができる」というところ。
例えば上下セットではなく、インステップストラップのみ・トップストラップのみなどお好みに合わせて組み合わせが可能となっています。
こちらはブラックダブルショットレザーを使用したリンチバックル&ラトルプンターレカスタム。ブラックベースになると蛇の鱗をモチーフにしている大判のバックルがとても煌びやかに映ります。
将来的には茶芯も現れるレザーということで期待も大きく、マニアから絶大な人気を博すブラックダブルショットレザーにナロートゥ、ハーフソール、ワックス仕上げなど随所にヴィンテージライクな組み合わせとなっています。
続いて、モリソンをベースにブラウンバイソンレザーでカスタマイズされたリンチバックル&ラトルプンターレカスタム。なんと言っても大迫力なバイソン特有のシボにも負けないシルバーパーツたちが魅力的ですね！
そして、こちらは前述でも述べたように通常のモリソンでは付かないボス用のインステップストラップを装備されています。
このように別モデルのディティールであっても比較的組み合わせの自由度が高いのもウエスコの魅力の一つ。店頭ではお客さんからの「そんなことできるんですか？」という反応もしばしば。ぜひ、ご自身の理想的なカスタムをお聞かせください。
新価格（価格／税別）
【LYNCH BUCKLES（ペア）】
・Instep Strap用：155,000円
・Top Strap用：95,000円
【Rattle Puntale（ペア）】
・Instep Strap用：80,000円
・Top Strap用：40,000円
WESCO JAPAN
