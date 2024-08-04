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2024年8月4日日曜日

WESCO恵比寿店 8月のお休み

WESCO恵比寿店、8月のお休みをお知らせします。
まずは今週8/7(水)、次は8/13(火)8/14(水)、続いて8/20(火)8/21(水)、最後は8/28(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

WESCO Ebisu 唐澤

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