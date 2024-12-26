ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2024年12月26日木曜日

12月28日(土) 大阪本店営業時間変更のお知らせ


平素よりウエスコブーツをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
今週末12月28日(土)の営業時間に関して、WESCO JAPAN大阪本店は１８時閉店とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


WESCO JAPAN
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
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