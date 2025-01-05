ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2025年1月5日日曜日

本日より営業開始です！


皆様、新年明けましておめでとうございます！
本日よりWESCO JAPAN直営全店(大阪、恵比寿、世田谷)営業開始いたします。
本年も変わらぬご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
それでは、皆様のご来店を楽しみにお待ちしております。


WESCO JAPAN
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
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