ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2025年3月1日土曜日

WESCO恵比寿店 3月のお休み

WESCO恵比寿店、3月のお休みをお知らせします。
まずは来週3/5(水)、翌週3/12(水)、続いてイレギュラーで3/14(金)、続いて3/18(火)3/19(水)、最後は3/26(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日と金曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

人気のWESCOダイヤモンドロゴフーディーや、サイズが合えば即購入可能なストックブーツも少しづつですが入荷していますので是非お店に足を運んでみてください！

WESCO Ebisu 唐澤
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