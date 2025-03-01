WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2025年3月1日土曜日
WESCO恵比寿店 3月のお休み
WESCO恵比寿店、3月のお休みをお知らせします。
まずは来週
3
/5(水)
、翌週
3
/12(水)
、続いてイレギュラーで
3
/14(金)
、続いて
3/18(火)
、
3/19(
水)
、最後は
3
/26(水)
がお休みとなります。普段の
水曜定休以外にも
火曜日と金曜日
のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
人気の
WESCOダイヤモンドロゴフーディー
や、サイズが合えば即購入可能なストックブーツも少しづつですが入荷していますので是非お店に足を運んでみてください！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
18:11
メールで送信
BlogThis!
X で共有
Facebook で共有する
Pinterest に共有
ラベル:
Daily News
,
WESCO Ebisu
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。