WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2025年7月14日月曜日
WESCO恵比寿店 7/15(火) 臨時休業のお知らせ
WESCO恵比寿店は明日
7/15(火)を臨時休業
とさせて頂きます。
当初休みの予定にしていた
7/22(火)は営業します
ので、今月は
15(火)
、
16(水)
、
23(水)
、
30(水)
がお休みとなります。
よろしくお願いします。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
13:47
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ラベル:
Daily News
,
WESCO Ebisu
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