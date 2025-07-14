ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2025年7月14日月曜日

WESCO恵比寿店 7/15(火) 臨時休業のお知らせ

WESCO恵比寿店は明日7/15(火)を臨時休業とさせて頂きます。
当初休みの予定にしていた7/22(火)は営業しますので、今月は15(火)16(水)23(水)30(水)がお休みとなります。
よろしくお願いします。

WESCO Ebisu 唐澤

投稿者 時刻:
ラベル: ,

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。

登録: コメントの投稿 (Atom)