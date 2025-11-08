ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2025年11月8日土曜日

My WESCO! "Jobmaster"

 
天然シボがワイルドな仕上がりのブラックバイソンを取り入れた"Jobmaster"。
ツートーンに組み合わせたのはこちらもシボ感が特徴のバーガンディーペブルレザーです！
ブラック＆バーガンディーは元々定番の配色ですが、シボ感が加わるとまた違った個性のインパクトを与えてくれますね！！
ブラウンバイソンでもオーダー頂いており、そちらも楽しみです。

WESCO Ebisu 唐澤

