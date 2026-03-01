年4回発行の季刊誌、『ROLLER magazine』。
2026年最初を飾る号では、昨年に待望の再始動を果たしたストリートブランド「GDC」と「WESCO」の初コラボレーションモデル、"WESCO x GDC BOSS EXCLUSIVE"をピックアップ。
スタイリスト、フォトグラファーなどさまざまな顔を持つGDCディレクター・熊谷隆志氏が長年傾倒してきたヴィンテージナバホジュエリーから着想を得たSilver 925製バックルに、GDCのブランドモチーフでもある「8芒星STA」が刻印されたスタッズが最大の魅力となる特別仕様。
また、ストラップのロング化や標準よりもやや高めに設定したヒール高など随所にネイティブなウエスタン要素も盛り込まれているところも見所でしょう。
今号ではROLLER magazineならではな組み合わせ、ヴィンテージバイクとの親和性が映し出されています。
ぜひ、お買い求めのうえご覧ください。
本号巻頭、WESCO JAPANの広告では昨年開催したSHIP JOHN Rally 3rdで駆るWESCO JAPANスタッフの走行写真を起用。
日程など詳細は追ってアナウンスしますが、今年もラリー開催が決定しました！！
ご予約受付期間：2026年3月15日(日)まで
ご予約受付店舗：GDCフラッグシップストア〈代官山〉及びオフィシャルオンラインストア、WESCO JAPAN〈大阪本店〉及びオフィシャルオンラインストア（カスタムフィットを含む、フルサイズで受注可能）、WESCO恵比寿店、WESCO世田谷店にて絶賛ご予約受付中です。
-Contents-
RED ARROWS
LETTERS FROM FKN AHOLE
RIDING IN THE TRANS AM
FRISCO CHOPPERS BIKE SHOW 2026
THE FINEST COLLECTION
HONDA '60s PARALLEL TWINS
A.V.C.C
etc...
WESCO JAPAN
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。