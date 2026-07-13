My WESCO! "Chukka"&"J.H Classics"

専門学校からの友人がオーダーしてくれた「チャッカ」と「ジョンヘンリークラシックス」が完成したのでご紹介させていただきます。
二人がベースモデルに選んだのは、ウエスコが提案するローカットブーツの「チャッカ」と「ジョンヘンリークラシックス」
家族との外出等普段から気楽に履けるブーツを希望した所以です。
以前からオーダーを考えてくれており、ある程度下調べして自分のスタイルや用途に合う一足を考えてきてくれました。
レザーは「チャコール」のラフアウト。色物含め様々なスタイルに勝手の良い無彩色に。
ソールは#4014Black Vibramを取り入れ、軽快な履き心地ながらもカジュアルになり過ぎないよう黒で引き締めました。
元スケーターの友人、アートや観光が好きな友人、それぞれ「らしさ」のある一足に仕上がりました。
Custom J.H Classics
Leather/ Roughout Charcoal
Lining/ Black
Sole/ #4014Black Vibram
Lacing/ Lace to Toe
Eyelets/ Black
Thread/ Black
Toe/ Round
Other/ 2 Rows Outsole Stitching
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
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