Black×Burlap Jobmaster入荷！

|画像奥は10年以上履き込んだスタッフブーツです。
レザーは定番ブラックをメインに、色濃くなる経年変化が楽しみなバーラップとのツートンボディーを採用。ほか、ハイトは適度なホールド感が楽しめる8インチ、ソールはウエスコオリジナルのラプターホワイトです。
-CUSTOM JOBMASTER-
Leather/ Black×Burlap
Height/ 8" Height
Sole/ RAPTOR White
Eyelets & Hooks/ Nickel
Thread Color/ White & Brown
Toe/ Jobmaster Toe
Others/ Black Laces
入荷サイズ《7 1/2E, 8E, 8 1/2E, 9E, 9 1/2E(Soldout), 10E》
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~Information~
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WESCO Osaka西家
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