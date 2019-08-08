ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2019年8月8日木曜日

WESCO 恵比寿店 8月のお休み


WESCO恵比寿店、今月のお休みをお知らせします。
来週の8/13(火)14(水)、続いて翌週8/20(火)21(水)、そして8/28(水)がお休みとなります。
普段の水曜定休以外に火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
 そして各店、ウエスコの創業100周年を記念して製作した限定モデル『38LTT』と『38RT』のストックが入荷しています！

 恵比寿店では現在下記のサイズがあり、実際に試着することも可能です。
38LTT - 8E, 85E, 9E
38RT - 85E, 9E

 買い逃したという方も最後のチャンスとなります。この機会をお見逃しなく！

 WESCO Ebisu 唐澤
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