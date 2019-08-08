WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2019年8月8日木曜日
WESCO 恵比寿店 8月のお休み
WESCO恵比寿店、今月のお休みをお知らせします。
来週の
8
/13(火)
、
14
(水)
、続いて翌週
8
/20(火)
、
21
(水)
、そして
8
/28(水)
がお休みとなります。
普段の水曜定休以外に火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
そして各店、
ウエスコの創業100周年を記念して製作した
限定モデル『38LTT』と『38RT』
のストックが入荷しています！
恵比寿店では現在下記のサイズがあり、実際に試着することも可能です。
38LTT - 8E, 85E, 9E
38RT - 85E, 9E
買い逃したという方も最後のチャンスとなります。この機会をお見逃しなく！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
18:11
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ラベル:
Daily News
,
WESCO Ebisu
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