ストックブーツの紹介！"Boss"

モノクロで構成されたファッション性の高いカスタムボスのご紹介！
ブラックレザーのオールラフアウトをメインに#100ソールやブラックプレートバックルなど無骨な統一感をだしつつ、ホワイト＆ニッケルステッチで切り替えのメリハリ、カラーバランスを意識しています。
スタイリングによってワークやモードなど幅広く使えそうですね！
ブラックレザーのブーツは足元が重たく見える印象を持たれている方が多い様に感じます。
そういった方は今回のカスタム例のように毛足のあるラフアウトを主に構成したり、カラーステッチを取り入れたりすると印象が変わり履きやすくなると思います。
|CUSTOM BOSS
Leather/ Black Rough-Out
Height/ 11"
Sole/ #100 Vibram
Buckle/ Black Plate
Thread Color/ White&Nickel
Toe/ Bubble Toe
Others/ Black Edges
※こちらのカスタムブーツは、現在ウエスコ大阪店とオンラインショップで販売しています。是非ご覧下さい！
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WESCO Osaka 太田
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