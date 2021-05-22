WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2021年5月22日土曜日
Langlitz Leathers "Bike's Socks" 再入荷&カラー追加！！
【Langlitz Leathers "Biker's Socks"】
先日のブログ
にもアップしましたが、ラングリッツ・レザーズの人気アイテム
「バイカーズ・ソックス」
が再入荷しました！
好評につき、前回入れていなかった
"チャコール"
も追加しています！
2足組1パック、今回も少量入荷につきお急ぎください！！
【オンラインショップはこちら】
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
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投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
12:00
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