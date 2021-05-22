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2021年5月22日土曜日

Langlitz Leathers "Bike's Socks" 再入荷&カラー追加！！

【Langlitz Leathers "Biker's Socks"】


先日のブログにもアップしましたが、ラングリッツ・レザーズの人気アイテム「バイカーズ・ソックス」が再入荷しました！
好評につき、前回入れていなかった"チャコール"も追加しています！
2足組1パック、今回も少量入荷につきお急ぎください！！


WESCO Osaka 太田
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