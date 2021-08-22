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2021年8月22日日曜日

Style Samples "Jobmaster"

【WESCO "Custom Jobmaster"】
【CYCLEMAN "41Trousers(Chino)"】

6月に日本限定レザーとしてカスタムラインナップに加わった「ブラック・ダブル・ショット」
そのレザーを用いて製作したジョブマスターにサイクルマンのトラウザーを合わせてみました！
クラシックワークな雰囲気が堪りませんね！
レザーに茶芯が出てきた頃には、更に相性良く着用を楽しんでいただけるでしょう！





WESCO JAPAN 太田
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