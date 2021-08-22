WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2021年8月22日日曜日
Style Samples "Jobmaster"
【WESCO "Custom Jobmaster"】
【CYCLEMAN "41Trousers(Chino)"】
6月に日本限定レザーとしてカスタムラインナップに加わった
「ブラック・ダブル・ショット」
そのレザーを用いて製作したジョブマスターにサイクルマンのトラウザーを合わせてみました！
クラシックワークな雰囲気が堪りませんね！
レザーに茶芯が出てきた頃には、更に相性良く着用を楽しんでいただけるでしょう！
WESCO JAPAN 太田
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
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投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
18:00
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