Custom Sample "Warren"

使い勝手の良さそうなショート丈のカスタム"Warren"を紹介します！
他にもニッケルカラーのアイレットやアッパーのブラックステッチ等見所は盛り沢山。シンプルなモデルをお考えの方は"Warren"をベースにカスタムするのも面白いでしょう！
CUSTOM WARREN
Leather / Black Tie Domain
Height / 6"
Sole / #4014 White VIBRAM
Leather Lining / ----
Thread Color / White & Black
Lacing / Regular-Toe
Eyelets / Nickel
Others / Round Toe, 2 Rows Outsole Stitching
＊尚、今月のWESCO恵比寿店は10/10火)、10/11(水)、10/18(水)、10/24火)、10/25(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
WESCO Ebisu 唐澤
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