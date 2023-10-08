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2023年10月8日日曜日

Custom Sample "Warren"

使い勝手の良さそうなショート丈のカスタム"Warren"を紹介します！
 レザーは光沢感がありしなやかなブラックタイドメイン。標準のブラックレザーと双璧を成す人気のレザーです。つま先の形は"Jobmaster"等でもお馴染みのラウンドトゥを採用！
ソールはビブラム#4014ホワイトをダブルステッチで装着。スニーカーに近いフラットな履き味に加えて見た目にも軽快感を与えてくれます。そして6"インチハイトの丈でもループ状になっているバックステイは"Warren"ならではなパーツです！
他にもニッケルカラーのアイレットやアッパーのブラックステッチ等見所は盛り沢山。シンプルなモデルをお考えの方は"Warren"をベースにカスタムするのも面白いでしょう！

CUSTOM WARREN
Leather / Black Tie Domain
Height / 6"
Sole / #4014 White VIBRAM
Leather Lining / ----
Thread Color / White & Black
Lacing / Regular-Toe
Eyelets / Nickel
Others / Round Toe, 2 Rows Outsole Stitching

＊尚、今月のWESCO恵比寿店は10/10火)、10/11(水)、10/18(水)、10/24火)、10/25(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

WESCO Ebisu 唐澤
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