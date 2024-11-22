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2024年11月22日金曜日

My WESCO! "Chukka"

季節を問わずオールマイティーに使えるミドルカットの"Chukka"。
レザーはカジュアルな印象で落ち着いた色合いのチャコールラフアウトを採用しています。
ホワイト系で統一したステッチカラーもさりげないアクセント！
使い勝手や脱ぎ履きの容易さも含めて大活躍間違い無しでしょう！！

WESCO Ebisu 唐澤

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