WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2024年11月22日金曜日
My WESCO! "Chukka"
季節を問わずオールマイティーに使えるミドルカットの"Chukka"。
レザーはカジュアルな印象で落ち着いた色合いのチャコールラフアウトを採用しています。
ホワイト系で統一したステッチカラーもさりげないアクセント！
使い勝手や脱ぎ履きの容易さも含めて大活躍間違い無しでしょう！！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
14:24
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