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2024年11月17日日曜日

My WESCO! "Jobmaster"


エンボス加工を施したシボ感が特徴のブラックペブルレザーを使ったセミレースの"Jobmaster"。
長過ぎず短過ぎずで綺麗目にも映る7インチハイトの丈も注目ポイントです！
カーキ＆ニッケルのステッチカラーも大人っぽい落ち着いた配色。
8年ほどじっくりと履き込まれた質感もプラスされ良い雰囲気出てますね！！

WESCO Ebisu 唐澤
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