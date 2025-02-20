DEHEN Fall/Winter 2025 Collection受注会開催！

|Skyline Overshirt -Oregon Plaid-
|Pilot Jacket -Regal Blue-
|N-1 Deck Jacket -Darkwood Camouflage/Brown-
|Raglan Varsity Jacket -Black/Off White&Scarlet-
|Raglan Varsity Jacket -Granite/Black/Antique Rust-
|Weekender Jacket -Oregon Plaid-
|Flyer's Club Jacket -Canyon Plaid/Gold-
|60's Club Jacket -Nittany Navy-
|Heavy Duty Raincoat -Darkwood Camouflage-
|Full Throttle Moto-Hoodie -Spruce-
|Lined Submariner Sweater Coat -Burgundy-
|Woven Chore Coat -Natural&Navy Heather Wool-
|Selvedge Overshirt -Black Selvedge Denim-
|Slouchy Cardigan -Brown-
来週２４日(月)まで、WESCO JAPAN大阪本店でDEHENの2025年秋冬新作製品の受注会を開催します！
今年の新作はDEHENの定番モデルはもちろん、アップデートされた製品や今までにはなかったオリジナリティー溢れるプロダクトが多数アメリカから届いています！！
掲載写真は極一部で、店頭に並べきれないほどの膨大な数の新作サンプルが届きましたのでスタッフにお声掛けのうえ、ぜひ店頭で手に取ってご覧ください。
大阪での受注会終了後は、WESCO世田谷にて２月２６日(水)〜３月５日(水)まで受注会を行います。関東近郊の方も手にとってご覧いただけるチャンスです。是非お誘い合わせのうえご来店ください。
過去のDEHEN製品は【こちら】からもご覧頂けます。
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WESCO JAPAN 大阪本店
日時：２月２４日(月)まで
時間：１２：００ - １９：００
駐車場：ショールーム前に1台分あり
(満車の場合はお近くのコインパーキングをご利用下さい)
場所：WESCO JAPAN 大阪 ０６−６７８３−６８８８
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WESCO JAPAN 世田谷
日時：２月２６日(水)〜３月５日(水)まで
時間：１２：００ - １９：００
場所：WESCO JAPAN 世田谷 ０３ー６８０９ー８９６８
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WESCO JAPAN
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
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