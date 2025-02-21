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2025年2月21日金曜日

My WESCO! "Boss"

 
リングを介したハーネスストラップや角張ったスタイルが特徴的なハーネストゥなどモデル"Harness"の要素を多く取り入れたツートーンカラーの"Boss"。
レザーも個性的でブラックラフアウト、ブラック、ブラウンを組み合わせています！
2本としたトップストラップに付くブラスのローラーバックルや、ハーネスストラップのブラスリングも今後の経年変化が楽しみなパーツ。
納品から1ヶ月経過、さらに履き込んでまたバイクで遊びに来てください！！

WESCO Ebisu 唐澤

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