WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2025年2月21日金曜日
My WESCO! "Boss"
リングを介したハーネスストラップや角張ったスタイルが特徴的なハーネストゥなどモデル"Harness"の要素を多く取り入れたツートーンカラーの"Boss"。
レザーも個性的でブラックラフアウト、ブラック、ブラウンを組み合わせています！
2本としたトップストラップに付くブラスのローラーバックルや、ハーネスストラップのブラスリングも今後の経年変化が楽しみなパーツ。
納品から1ヶ月経過、さらに履き込んでまたバイクで遊びに来てください！！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
15:52
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