WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2025年4月1日火曜日
WESCO恵比寿店 4月のお休み
WESCO恵比寿店、4月のお休みをお知らせします。
まずは明日
4
/2(水)
、来週は
4/8(火)
、
4
/9(水)
、再来週
4/16(水)
、
続いて
4/23(水)
、そして
イレギュラーで4/26(土)
、
最後は
4
/30(水)
がお休みとなります。普段の
水曜定休以外にも
火曜日と土曜日
のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
夏にぴったりなWESCO新作Tシャツ
"SUPER WESCO TEE"
も入荷していますのでこの機会に是非足を運んでみてください！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
16:30
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ラベル:
Daily News
,
WESCO Ebisu
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