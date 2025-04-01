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〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2025年4月1日火曜日

WESCO恵比寿店 4月のお休み

WESCO恵比寿店、4月のお休みをお知らせします。
まずは明日4/2(水)、来週は4/8(火)4/9(水)、再来週4/16(水)続いて4/23(水)、そしてイレギュラーで4/26(土)最後は4/30(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日と土曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

夏にぴったりなWESCO新作Tシャツ"SUPER WESCO TEE"も入荷していますのでこの機会に是非足を運んでみてください！

WESCO Ebisu 唐澤
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