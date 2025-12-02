ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2025年12月2日火曜日

【メディア情報】
ROLLER magazine 2025.WINTER #57 発売中！


年4回発行の季刊誌、『ROLLER magazine』。
2025年最後を飾るWESCO LOVERSは、2010年に名古屋で開催されたカスタムショーJOINTSにおいて"Best Panhead"を受賞したCUSTOM WORKS ZONのフルカスタムを所有する、瀧川隆一氏にご登場いただきました！

無骨でタフな作りに魅了されて以来、バイクに乗る時はWESCOを愛用しているという瀧川氏。
現在では2足のBOSSとJOBMASTERをローテーションしながら履いているそうですが、中でもピタリとフィットするJOBMASTERが今のお気に入りとのこと。

フルカスタムのPanheadを彩るペインティングとブーツとのさり気ないコーディネートも必見です！

-Contents-
UNCHANGED TOMOYA NAGASE
LETTERS FROM FKN AHOLE
THE 78th-YEAR MIRACLE 
RAYO NEGRO
AIMING EVEN HIGHER
OLD&PROUD 
NK13 CUSTOM WAR 2025
CHIRIHAMA SANDFLATS 2025
74OHV UNLIMITED
etc...

WESCO JAPAN
投稿者 時刻:
ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。

登録: コメントの投稿 (Atom)