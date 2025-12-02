2025年最後を飾るWESCO LOVERSは、2010年に名古屋で開催されたカスタムショーJOINTSにおいて"Best Panhead"を受賞したCUSTOM WORKS ZONのフルカスタムを所有する、瀧川隆一氏にご登場いただきました！
無骨でタフな作りに魅了されて以来、バイクに乗る時はWESCOを愛用しているという瀧川氏。
現在では2足のBOSSとJOBMASTERをローテーションしながら履いているそうですが、中でもピタリとフィットするJOBMASTERが今のお気に入りとのこと。
フルカスタムのPanheadを彩るペインティングとブーツとのさり気ないコーディネートも必見です！
-Contents-
UNCHANGED TOMOYA NAGASE
LETTERS FROM FKN AHOLE
THE 78th-YEAR MIRACLE
RAYO NEGRO
AIMING EVEN HIGHER
OLD&PROUD
NK13 CUSTOM WAR 2025
CHIRIHAMA SANDFLATS 2025
74OHV UNLIMITED
etc...
WESCO JAPAN
