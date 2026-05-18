4月8日から公開「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」にて北大路欣也様にウエスコブーツをご着用いただきました！
土屋太鳳＆佐藤勝利W主演ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』は、複数の県にまたがる広域犯罪に対し、移動する捜査本部車「一番星」で駆けつける7人の刑事たちの活躍を描く刑事ドラマです。
北大路欣也様が演じる「緑川宗一郎」(通称メカじい)は、元伝説の鬼刑事、退職後は自動車工場を営みチームの特殊トラックの改造・メンテナンスを手掛けています。
劇中では衣装に合わせ"BOSS"と"JOBMASTER"を分けてご着用いただいております。また、衣装のツナギは過去にWESCOともコラボレーション製作した「山田辰」の"AUTO-BI"を着用されており、まさにメカニックという出で立ちです。
番組名: ボーダレス～広域移動捜査隊
放送局: テレビ朝日
放送日時: 毎週水曜日 よる9:00～9:54
放送局: テレビ朝日
放送日時: 毎週水曜日 よる9:00～9:54
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。