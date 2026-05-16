WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2026年5月16日土曜日
SHIP JOHN RALLY 4th ~Full Movies~
2026年4月26日(日)に開催された
SHIP JOHN RALLY 4th
の様子をYouTubeに公開しました。ぜひご覧ください。
SHIP JOHN JAPAN / WESCO JAPAN
TEL 06-6783-6888
info@shipjohn-japan.com
info@wescojapan.com
投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
18:00
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ラベル:
Daily News
,
SHIP JOHN
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