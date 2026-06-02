WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2026年6月2日火曜日
WESCO JAPAN大阪本店より本日営業時間変更のお知らせ
平素よりご愛顧いただき誠にありがとうございます。
台風6号の接近に伴い、WESCO JAPAN大阪本店は
本日18時閉店
とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
WESCO Osaka
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
【WESCO JAPAN ONLINE STORE】
【WESCO JAPAN HOMEPAGE】
【WESCO JAPAN Official Instagram】
【WESCO JAPAN Official Facebook】
投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
17:00
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ラベル:
Daily News
,
WESCO Osaka
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