ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2026年6月2日火曜日

WESCO JAPAN大阪本店より本日営業時間変更のお知らせ


平素よりご愛顧いただき誠にありがとうございます。
台風6号の接近に伴い、WESCO JAPAN大阪本店は本日18時閉店とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

WESCO Osaka
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
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