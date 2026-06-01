新規取扱店舗のお知らせ「TT&CO.（ティーティー・アンド・カンパニー）」

この度、国内外問わず絶大な人気を誇るオリジナルヘルメットメーカー「TT&CO.（ティーティー・アンド・カンパニー）」様にて、ウエスコブーツをお取り扱いいただくこととなりました！
周知のとおり、TT&CO.はヴィンテージヘルメットを元にオリジナルのヘルメットを展開されているメーカーです。細部の拘りやシルエットの美しさから愛用されている方も多数いらっしゃるでしょう。
東京江戸川区にあるショールーム「THE HELMET HOUSE TOKYO」では、TT&CO.のヘルメットとともにウエスコブーツも手に取ってご覧いただけます。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
【取扱店舗情報】
店舗名：TT&CO. The Helmet House Tokyo
住所：〒132-0001 東京都江戸川区新堀2-1-8-1F
TEL：03-6638-8805
営業時間：13:00-17:00
定休日：水曜日、イベント参加時
TEL：03-6638-8805
営業時間：13:00-17:00
定休日：水曜日、イベント参加時
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