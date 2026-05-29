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2026年5月29日金曜日

YouTube『くっきー！の引田くっきー！』にて続編公開！

 


お笑い芸人である”野性爆弾”くっきー！さんのYouTubeチャンネル『くっきー！の引田くっきー！』にてご注文頂いていた"Warren"の納品動画が公開されました！数えてみると既になんと7本目。今回も楽しい動画となっていますので是非ご覧ください！

WESCO Ebisu 唐澤

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