WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2026年5月29日金曜日
YouTube『くっきー！の引田くっきー！』にて続編公開！
お笑い芸人である”野性爆弾”くっきー！さんの
YouTubeチャンネル
『くっきー！の引田くっきー！』
にて
ご注文頂いていた"Warren"の納品動画が公開されました！数えてみると既になんと7本目。今回も楽しい動画となっていますので是非ご覧ください！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
19:30
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ラベル:
Daily News
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