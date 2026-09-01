年に6回、偶数月27日発行の『Fly Wheels』。
バイク、車、ファッション、アート、音楽等などあらゆる視点で監修したオーセンティックカルチャーマガジンです。
今回、Built Tough, Stay Easyと題し、ワークブーツの思想を短靴に込めた"J.H Classics"が4ページに渡って特集されています。そのなかには、現在絶賛販売中のYOUR WESCO1足を含む計6足をピックアップ。
ローカットブーツと聞くと春夏をイメージされる方も少なくないと思いますが、実際には季節問わず愛され続けています。レザーはもちろん、カスタムパーツのラインナップもボスやジョブマスター同様に幅広く、個性豊かなJ.H Classicsが製作可能です。
本誌の特集ページでは、そんなJ.H Classicsの豊富なカスタムバリエーションをご覧いただける内容となっていますので「ウエスコでこんな短靴ができるんだ」「こんなにカスタムできるんだ」などなど新しい発見も楽しんでください。
ぜひ、お買い求めのうえご覧ください。
103Contents
16. WHEELS THAT MATTER
50. MODEL N PROJECT
56. Hot Rod & Custom A to Z カスタムカルチャー語彙録
66. Authentic Rods:
・“ORANGE PEEL” 1939 WILLYS COUPE
・“BIG DEUCE” 1932 FORD PHAETON
・“PONCHI” 1951 PONTIAC CHIEFTAIN
82. M&K CUSTOM SIGNS 30 YEARS
- RUNNING SIDE BY SIDE -
92 Authentic Motorcycle
・“FLYING DUTCH GIRL”1941 H-D EXP
・“FLYING HAMMER”1943 H-D FL
・1975 H-D FX
・“Acanthus” 1942 H-D WLA
106 Amercian Wannabe × TT & Co. Special Collaboration Helmet
110 WESCO Built Tough, Stay Easy
114. BLACK SIGN -It is for you to decipher “THE BLACK CODE”
120. Rusty and Hoarse – JACK MOTORS-
128. AD SECTION
138. NEW MATERIAL FROM CRAFTMAN TO YOU
146. Fly Wheels MARKET
148. 〜welcome to〜 “HOODOO LAND”
152 RUMBLING WHEELERS
156 STARDUST CRUISIN
158. One’s Monologue Hidehiko Suzuki
161. Editor’s Speaks
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