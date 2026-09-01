年4回発行の季刊誌、『ROLLER magazine』。
#38を迎える今回のWESCO LOVERSは、広島市中区で19年WESCOの魅力を発信し続けているWESCO正規販売店、"SIDESTAND"を営む久保匡由氏にご登場いただきました！
"自分たちが本当に着たい革ジャンやブーツを扱う店"をコンセプトにバイク仲間と共に立ち上げたセレクトショップ、"SIDESTAND"。
ウエスコの美点について細かな仕様を選べることはもちろん、「見た目、造り、歩き易さ。この3点に尽きる－」と久保氏。
長きに渡りウエスコの取り扱いをしてきたショップだからこその言葉に全幅の信頼を寄せる顧客さんも多いはず。
愛用ブーツは約10年間愛用するブラウンラフアウトのカスタムボス。ストラップに配されたスタッズはLarry Smith作。
SIDESTANDでは、ヒールリフトを一枚抜いた、"Heels 1Lift Lower"が定番。
わずかな違いながらもフィーリングは確実に変わるというモーターサイクリストだからこそ生まれた定番カスタムも今ではすっかり定着しています。
そして、本誌の巻頭ではFly Wheels内の特集コーナー"Built Tough, Stay Easy"でも取り上げたYOUR WESCOからJ.H Classicsの着用写真を広告として起用しました。
こちらも併せて、ぜひお買い求めのうえご覧ください。
-Contents-
JASON MOMOA AN UNCONTROLLABLE BALL OF PASSION
LETTERS FROM FKN AHOLE
THE FINEST COLLECTION
GETTING BACK ON THE ROAD
DOUBLE DECADE&BEYOND
A.V.C.C
BORN-FREE 17
THE ARCHIVE OF HISTORIC MOTORCYCLES
etc...
WESCO JAPAN
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