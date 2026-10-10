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2026年10月10日土曜日

Custom Sample "Chukka"

今回は店頭に入荷したばかりで即購入も可能なミドルカットモデル"Chukka"をご紹介！
レザーはブラウンのラフアウト(裏革)。ステッチカラーは遊び心を加えてジンジャー＆シューグリーン、アイレットはカッパーを採用し秋っぽく今履きたい一足に仕上げています！
標準装備のレザーライニングには雰囲気を壊さない同系色のバックスキン。カウンターが一体式でヒールカップを持たない構造によりストレスを感じない履き味も"Chukka"の魅力！
ソールは去年ラインナップに加わったビブラム#2021のブラックカラーをチョイス。軽量でクッション性も高くスニーカーに近い感覚で楽しめます。今ならサイズも豊富に揃っていますので是非チェックしてみてください！オンラインショップはこちらから。

CUSTOM CHUKKA

Leather/ Roughout Brown
Leather Lining/ Buckskin
Sole/ #2021Black Vibram
Eyelets / Copper
Thread Color/ Ginger&Shoe Green
Toe/ Round(Lower Heel)
Others/ 2 Rows Outsole Stitching

WESCO Ebisu 唐澤

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