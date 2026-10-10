Custom Sample "Chukka"

今回は店頭に入荷したばかりで即購入も可能なミドルカットモデル"Chukka"をご紹介！
レザーはブラウンのラフアウト(裏革)。ステッチカラーは遊び心を加えてジンジャー＆シューグリーン、アイレットはカッパーを採用し秋っぽく今履きたい一足に仕上げています！
ソールは去年ラインナップに加わったビブラム#2021のブラックカラーをチョイス。軽量でクッション性も高くスニーカーに近い感覚で楽しめます。今ならサイズも豊富に揃っていますので是非チェックしてみてください！オンラインショップはこちらから。
Leather/ Roughout Brown
CUSTOM CHUKKA
Leather/ Roughout Brown
Leather Lining/ Buckskin
Sole/ #2021Black Vibram
Eyelets / Copper
Thread Color/ Ginger&Shoe Green
Toe/ Round(Lower Heel)
Others/ 2 Rows Outsole Stitching
WESCO Ebisu 唐澤
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