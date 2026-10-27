年に6回、偶数月27日発行の『Fly Wheels』。
バイク、車、ファッション、アート、音楽等などあらゆる視点で監修したオーセンティックカルチャーマガジンです。
今号より、ウエスコを愛用する人々の暮らしと、その一足に宿るこだわりを訪ねる新連載「Life In WESCO」がスタートしました！
第一回は、Chiefs Car Clubの三輪氏にご登場いただきました。
ウエスコを履く以前から変わらない生粋のブーツラバーで、"好きな色"を入口に出会ったというWESCO100周年アニバーサリーの二足の魅力やCarとの相性などを語っていただきました。
ぜひ、お買い求めのうえご覧ください。
104 Contents
14. Mastering Proportion: The Understated Elegance of Valley Custom
34. MODEL N PROJECT
48. Get Together CUSTOM HILL REUNION 2026
62: KUSTOM談義
66: Hot Rod & Custom A to Z カスタムカルチャー語彙録
66. Authentic Rods:
・“HAMMUR’D” 1960 FORD THUNDERBIRD
34. MODEL N PROJECT
48. Get Together CUSTOM HILL REUNION 2026
62: KUSTOM談義
66: Hot Rod & Custom A to Z カスタムカルチャー語彙録
66. Authentic Rods:
・“HAMMUR’D” 1960 FORD THUNDERBIRD
・“ARMADILLOW” 1950 BUICK SPECIAL SEDAN
82.Life in WESCO
86.Chirihama Sandflats
98.Built for Speed
・1932 FORD 5 WINDOW COUPE
・1959 H-D KR
・1941 “Beach Crane”H-D WL
・1947 TRIUMPH T100
114. BLACK SIGN -It is for you to decipher “THE BLACK CODE”
120. The Texture of The Era ―HIGH LARGE LEATHERS-
122. Rusty and Hoarse – LAND SERVICE-
130.Garage in The Green – KESHIKIYA -
134. AD SECTION
144. NEW MATERIAL FROM CRAFTMAN TO YOU
150. Cultural Times
152. Fly Wheels MARKET
154. Fly Wheels GARAGE
158. One’s Monologue Hidehiko Suzuki
161. Editor’s Speaks
82.Life in WESCO
86.Chirihama Sandflats
98.Built for Speed
・1932 FORD 5 WINDOW COUPE
・1959 H-D KR
・1941 “Beach Crane”H-D WL
・1947 TRIUMPH T100
114. BLACK SIGN -It is for you to decipher “THE BLACK CODE”
120. The Texture of The Era ―HIGH LARGE LEATHERS-
122. Rusty and Hoarse – LAND SERVICE-
130.Garage in The Green – KESHIKIYA -
134. AD SECTION
144. NEW MATERIAL FROM CRAFTMAN TO YOU
150. Cultural Times
152. Fly Wheels MARKET
154. Fly Wheels GARAGE
158. One’s Monologue Hidehiko Suzuki
161. Editor’s Speaks
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