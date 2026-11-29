年4回発行の季刊誌、『ROLLER magazine』。
2026年最後のWESCO LOVERSは、Trophy ClothingのデザイナーでTokyo Indians MCに籍をおく、江川真樹氏にご登場いただきました！
今年でブランド創業20周年という新たな節目を迎えたTrophy Clothingは、言わずもがなヴィンテージバイクをはじめ、ワークウエアへの造詣が深く素材の選定はもちろん、細部に至るまで妥協のない服作りを展開されているブランドです。
そんなTrophy Clothingは、昨年10月よりWESCO正規販売店としても新たに加わっていただき、Trophy Clothingだからこそ提案ができるTROPHYカスタムブーツやWESCO定番ブーツなどをメインに展開していただいています。
今回の記事では江川真樹氏が愛用している"Johannes/ヨハネス"と、江川氏がレコメンドする一足"Hendrik/ヘンドリック"をベースにカスタマイズされたTROPHYカスタムブーツがご覧いただけます。
Trophy Clothingが持つ世界観とマッチした2型をぜひお見逃しなく。
"Congratulations on your 25th anniversary🎉"
-Contents-
SCOUTS RUNNING TELESCOPIC FORKS
LETTERS FROM FKN AHOLE
MY WAY OR THE HIGH WAY
THE MAKING OF A LEGACY
GETTING BACK ON ROAD
A.V.C.C
HIGHER GROUND
CHIRIHAMA SANDFLATS 2026
etc...
WESCO JAPAN
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