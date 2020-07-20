ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2020年7月20日月曜日

My WESCO! "Boss"


8年ほど前にオーダー頂き、それからじっくりと履き込まれたエンジニアブーツ"Boss"。
はっきりと現れたシワも良い雰囲気出てますね！
他にもブラックタイレザーや100周年モデル"Jobmaster 1st"などツボを抑えたラインナップを複数お持ちですが、今回はバイソンレザーのオーダーでご来店頂きました。
なかなか通好みな仕様で、そちらも楽しみにしていてください！

＊尚、WESCO恵比寿店は明日7/21(火)と明後日7/22(水)がお休みとなります。
お間違いのないよう、よろしくお願いします。

WESCO Ebisu 唐澤
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