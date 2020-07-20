WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2020年7月20日月曜日
My WESCO! "Boss"
8年ほど前にオーダー頂き、それからじっくりと履き込まれたエンジニアブーツ"Boss"。
はっきりと現れたシワも良い雰囲気出てますね！
他にもブラックタイレザーや100周年モデル"Jobmaster 1st"などツボを抑えたラインナップを複数お持ちですが、今回はバイソンレザーのオーダーでご来店頂きました。
なかなか通好みな仕様で、そちらも楽しみにしていてください！
＊尚、WESCO恵比寿店は明日7/21(火)と明後日7/22(水)がお休みとなります。
お間違いのないよう、よろしくお願いします。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
17:35
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