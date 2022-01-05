WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2022年1月5日水曜日
【Virginharley.com】Webにて本日公開！
MEETS THE WESCO episode 82
今回のMEETS THE WESCOは、海上の橋や空港などを建造する港湾建設業という特殊な仕事に従事する宮本隆太氏にご登場頂きました。
WESCO JAPAN本店に出入りするようになったのをきっかけに手に入れた78'FXショベルチョッパーやウエスコブーツへの特別な思い、さらにスペシャルなレザーでオーダーメイド製作した"Goatskin Boss"など。
盛り沢山の内容で大いに語って頂きました。
ぜひ、ご覧下さい。
【virginharley.com】
https://www.virginharley.com/feat/wesco-interview82/
【MEETS THE WESCO バックナンバー】
https://www.virginharley.com/feat/wesco05/
WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
投稿者
WESCO Osaka 戸髙
時刻:
18:00
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ラベル:
MEETS THE WESCO
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WESCO Osaka
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