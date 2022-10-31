送料お得な「レターパックライト」

通販をご利用頂く際、特に小物などアクセサリー類（当店の場合はインソールやレザーレースなど）を購入する場合はできる限り送料は抑えたいところですよね。
そんな時は日本郵便の「レターパックライト」をご利用ください！
日本全国370円で発送可能なお得な発送方法です。
A4サイズで厚みは3cm、重さは4kgまでと制限はありますが、Tシャツなど薄手の衣類からカタログやグローブなど、当店オンラインショップに掲載しているアイテムにも幅広くご利用頂けます！
「フロントエンドマガジン2冊とレザーレース」など、制限内に収まる様であれば複数同梱も可能です。
到着の際は、ポストに投函されるので「仕事上荷物を受け取るのが難しい、、」という方にも便利な発送方法でもあります！（安心の追跡機能付き）
厚みの制限の無い「レターパックプラス」（日本全国520円）も利用可能ですが、厚みに限度がある（5cm位までが限界）ため、状況に合わせてご利用ください！
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