WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2022年12月4日日曜日
WESCO恵比寿店 12月のお休み
WESCO恵比寿店、12月のお休みをお知らせします。
まずは
12
/7(水)
、来週の
12
/13(火)
、
12/14
(水)
、続いて
12/21(水)
、最後は
12
/31(土
)
がお休みとなります。
普段の
水曜定休以外にもお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
WESCO創立100周年記念で製作した
アニバーサリーブック
も再入荷！この機会に是非足を運んでみてください。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
16:36
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ラベル:
Daily News
,
WESCO Ebisu
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