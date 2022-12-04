ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2022年12月4日日曜日

WESCO恵比寿店 12月のお休み

WESCO恵比寿店、12月のお休みをお知らせします。
まずは12/7(水)、来週の12/13(火)12/14(水)、続いて12/21(水)、最後は12/31(土)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にもお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

WESCO創立100周年記念で製作したアニバーサリーブックも再入荷！この機会に是非足を運んでみてください。

WESCO Ebisu 唐澤
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