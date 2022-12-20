2023年、新年一発目のイベントのお知らせです！！
来る、1月7日(土)にWESCO JAPAN大阪本店にて『【新刊】King of Vintage Vol.4: Heller's Cafe Part 3』の発売を記念したイベントを開催します！
当日は、今回の『【新刊】King of Vintage Vol.4: Heller's Cafe Part 3』の編集者で、「古着リサーチの第一人者」としても世界的に知られる、田中凛太郎氏をお招きします。
当日にご購入頂いた方、または歴代の書籍を持参して頂いた方にはサイン会も実施します。
ぜひお誘い合わせのうえ、特別な一日をお過ごしください。
皆様のご来場をスタッフ一同、心よりお待ちしています。
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"King of Vintage Vol.4: New-Release Party!" at Wesco Japan
日時：1月7日(土) pm12:00 - 17:00pm
場所：WESCO JAPAN 大阪府東大阪市高井田西1-1-17
お問い合わせ先：WESCO JAPAN 06-6783-6888
場所：WESCO JAPAN 大阪府東大阪市高井田西1-1-17
お問い合わせ先：WESCO JAPAN 06-6783-6888
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WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
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