WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年1月28日土曜日
My WESCO! "Jobmaster"
可能な限りブラックのパーツで構成されたレースアップブーツの"Jobmaster。
全てアイレットのスッキリとした仕様や、バブルトゥ＆ハーフスリップでボリューム感のある組み合わせなどもかなりの拘りポイント！
白いパンツとのコーデも非常に参考になりますね！！
＊尚、WESCO恵比寿店は1/31(火)、2
/1(水)
がお休みとなります。
普段の
水曜定休以外にも火曜日のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
13:55
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WESCO Ebisu
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