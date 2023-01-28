ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2023年1月28日土曜日

My WESCO! "Jobmaster"

 
可能な限りブラックのパーツで構成されたレースアップブーツの"Jobmaster。
全てアイレットのスッキリとした仕様や、バブルトゥ＆ハーフスリップでボリューム感のある組み合わせなどもかなりの拘りポイント！
白いパンツとのコーデも非常に参考になりますね！！

＊尚、WESCO恵比寿店は1/31(火)、2/1(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

WESCO Ebisu 唐澤
投稿者 時刻:
ラベル: ,

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録: コメントの投稿 (Atom)