ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2023年9月7日木曜日

〜営業時間変更のお知らせ〜


平素よりウエスコブーツをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、本日WESCO JAPAN OSAKAは営業時間を１８：００閉店とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
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