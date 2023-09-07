WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年9月7日木曜日
〜営業時間変更のお知らせ〜
平素よりウエスコブーツをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、本日WESCO JAPAN OSAKAは営業時間を
１８：００閉店
とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
16:00
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ラベル:
Daily News
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