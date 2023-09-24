CLUTCH Magazine Vol.93

2023年 9月24日発売の「CLUTCH Magazine」に、Dehenの2023年秋冬シーズン新作が紹介されています。
Dehenが製作するN-1 Deck Jacketと同じ10.10ozのワックスドコットンで作られる完全オリジナルスペックの"Heavy Duty Raincoat"や、WESCOとの2010年のジョイントワークをアップデートしリプロダクションした"John H. Car Coat"などが掲載されています。
トラディショナルな製法を守りながらも、常に新しいものへの挑戦をし続けるDehenの新作をぜひチェックしてみてください。
なお、掲載されている商品はWESCO Japan及びWESCO Setagaya / Dehen Japan店頭、ならびにWESCO Japan Online Shopでご覧いただけます。
樽野
WESCO Setagaya / Dehen Japan
〒158-0082 東京都世田谷区等々力2-5-3
TEL. 03-5752-3188
MAIL. setagaya@wescojapan.com
Instagram. @wesco_setagaya
X(旧Twitter). @wesco_setagaya
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