WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2024年9月24日火曜日
My WESCO! "Jobmaster" & "Robert William"
ブラックとバーラップを組み合わせたツートーンで揃えてご来店の"Jobmaster"と"Robert William"。
"Jobmaster"はホーウィン社のクロムエキセルを使った即完売の企画モデル。
"Robert William"はハーフミッドソールでシャープ且つ軽快に仕上げたカスタムモデル。
さり気なくコーディネートされてるのが素敵で思わず写真を撮らせて頂きました！！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
17:43
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