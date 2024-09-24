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2024年9月24日火曜日

My WESCO! "Jobmaster" & "Robert William"

 
ブラックとバーラップを組み合わせたツートーンで揃えてご来店の"Jobmaster"と"Robert William"。
"Jobmaster"はホーウィン社のクロムエキセルを使った即完売の企画モデル。
"Robert William"はハーフミッドソールでシャープ且つ軽快に仕上げたカスタムモデル。
さり気なくコーディネートされてるのが素敵で思わず写真を撮らせて頂きました！！

WESCO Ebisu 唐澤

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