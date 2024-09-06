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2024年9月6日金曜日

My WESCO! "Jobmaster"


可能な限りのブラックパーツを纏ったレギュラートゥの"Jobmaster"。
具体的にはオールブラックステッチ、ブラックアイレット＆フック、ブラックのナイロンレース等が挙げられます！
レザーは最も肉厚で重厚感があり、ややマットな質感の標準ブラック。
じっくりと履き込むことで現れるツヤやシワなどの経年変化も楽しみですね！！

WESCO Ebisu 唐澤

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