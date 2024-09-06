WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2024年9月6日金曜日
My WESCO! "Jobmaster"
可能な限りのブラックパーツを纏ったレギュラートゥの"Jobmaster"。
具体的にはオールブラックステッチ、ブラックアイレット＆フック、ブラックのナイロンレース等が挙げられます！
レザーは最も肉厚で重厚感があり、ややマットな質感の標準ブラック。
じっくりと履き込むことで現れるツヤやシワなどの経年変化も楽しみですね！！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
17:42
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