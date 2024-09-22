WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2024年9月22日日曜日
【Style Sample】日本限定レザー「ブルーベリー」のサンプル着用イメージ
先日発表となった日本限定レザー「ブルーベリー」のサンプル着用イメージを撮影しました！
実際に着用している雰囲気の参考にしていただければと思います。
特徴的なカラーリングですが、ブーツのカスタムによってはカジュアルからキレイめまで幅広く使っていただけます。是非ご自身に合った一足を考えてみてください。
【オーダーページはこちら】
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
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投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
13:00
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ラベル:
Daily News
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