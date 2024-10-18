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2024年10月18日金曜日

My WESCO! "Jobmaster"


ブラックラフアウトにホワイトのレザーレースが映える6"インチハイトの"Jobmaster"。
ニッケルカラーのアイレットやブラックのライトウェイトステッチも都会的！
加えてソールを#4014のブラックとしたことで定番ホワイトとはまた違う落ち着いた雰囲気に仕上がりましたね！
とても気に入って頂けた様子も印象的でした！！

WESCO Ebisu 唐澤

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