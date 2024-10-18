WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2024年10月18日金曜日
My WESCO! "Jobmaster"
ブラックラフアウトにホワイトのレザーレースが映える6"インチハイトの"Jobmaster"。
ニッケルカラーのアイレットやブラックのライトウェイトステッチも都会的！
加えてソールを#4014のブラックとしたことで定番ホワイトとはまた違う落ち着いた雰囲気に仕上がりましたね！
とても気に入って頂けた様子も印象的でした！！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
15:58
メールで送信
BlogThis!
Twitter で共有する
Facebook で共有する
Pinterest に共有
ラベル:
My WESCO!
,
WESCO Ebisu
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。