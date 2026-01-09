WESCO JAPAN STAFF BLOG
2026年1月9日金曜日
WESCO恵比寿店 1月のお休み
WESCO恵比寿店、1月のお休みをお知らせします。
今月は
1/17(土)
が臨時休業、その他は
水曜定休を除き全て営業
します。
(火曜日も全て営業しています)
大変好評な委託販売サービス
『YOUR WESCO』
も続々入荷中！近日中に雰囲気の増したトレッキングブーツ"ZIGZAG"と室内試着のみのレアモデル"Johannes"をアップしますので楽しみにしていてください。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
17:14
