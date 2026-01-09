ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2026年1月9日金曜日

WESCO恵比寿店 1月のお休み

WESCO恵比寿店、1月のお休みをお知らせします。

今月は1/17(土)が臨時休業、その他は水曜定休を除き全て営業します。
(火曜日も全て営業しています)

大変好評な委託販売サービス『YOUR WESCO』も続々入荷中！近日中に雰囲気の増したトレッキングブーツ"ZIGZAG"と室内試着のみのレアモデル"Johannes"をアップしますので楽しみにしていてください。

WESCO Ebisu 唐澤
